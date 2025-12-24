Incidente in ferrovia l’operaio travolto non sapeva che il treno sarebbe passato

È ancora in gravissime condizioni l'operaio di 31 anni che lunedì 22 dicembre è stato travolto da un convoglio in transito nelle vicinanze della stazione di Ala. Ora la polizia ferroviaria e gli ispettori dell'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro stanno indagando su.

Terribile incidente sulla linea ferroviaria: operaio travolto da un treno, trasportato in elicottero all'ospedale. Altri due colleghi sotto shock portati al pronto soccorso - Un operaio di 31 anni è stato urtato da un treno e trasportato in elicottero all'ospedale, altre due persone sono state accompagnate al pronto soccorso sotto shock. ildolomiti.it

