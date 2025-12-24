Incidente in ferrovia l’operaio travolto non sapeva che il treno sarebbe passato

È ancora in gravissime condizioni l’operaio di 31 anni che lunedì 22 dicembre è stato travolto da un convoglio in transito nelle vicinanze della stazione di Ala. Ora la polizia ferroviaria e gli ispettori dell’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro stanno indagando su. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Incidente in ferrovia, l’operaio travolto non sapeva che il treno sarebbe passato Leggi anche: Incidente in ferrovia, l’operaio travolto non sapeva che il treno sarebbe passato Leggi anche: Incidente ferroviario, l’operaio travolto è in rianimazione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incidente in ferrovia l’operaio travolto non sapeva che il treno sarebbe passato; Incidente ferroviario l’operaio travolto è in rianimazione. Operai coinvolti in un incidente ferroviario, i sindacati: "Il rispetto della puntualità dei convogli non può valere più della vita umana" - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale l'operaio di 31 anni che è stato travolto da un treno sulla linea ferroviaria del Brennero all'altezza della stazione di Ala. ildolomiti.it

Terribile incidente sulla linea ferroviaria: operaio travolto da un treno, trasportato in elicottero all'ospedale. Altri due colleghi sotto shock portati al pronto soccorso - Un operaio di 31 anni è stato urtato da un treno e trasportato in elicottero all'ospedale, altre due persone sono state accompagnate al pronto soccorso sotto shock. ildolomiti.it

Gregge travolto da un treno, oltre 20 pecore morte: linea ferroviaria in tilt, ritardi e cancellazioni - Intervenuti carabinieri e polizia ferroviaria ... lanazione.it

Incidente ferroviario a Treviso: treno investe furgone abbandonato sui binari

Incidente ferroviario tra Tarcento e Udine: diversi animali morti nell'impatto - facebook.com facebook

Ferrovia Termini/Centocelle, circolazione riattivata. Rimosso incidente in via Casilina/via del Mandrione. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.