Incidente auto contro furgone in tangenziale | una persona incastrata 6 feriti e traffico in tilt

Maxi incidente oggi, 24 dicembre, sulla Tangenziale Est di Milano (A51), all'altezza di Cologno Monzese (Milano). Sono rimaste coinvolte sei persone fra i 22 e i 60 anni, che viaggiavano su un'auto e un furgone: una di queste sarebbe rimasta incastrata all'interno di quest'ultimo.

