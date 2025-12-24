Incidente aereo in Turchia morto il capo dell’esercito libico | soccorritori al lavoro
(LaPresse) Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso nel luogo dell’ incidente aereo avvenuto in Turchia, che ha causato la morte del capo dell’esercito libico e di altri ufficiali di alto rango. Le squadre stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e recuperare i registratori di volo, dopo una notte segnata da pioggia intensa e fitta nebbia. Il jet privato, un Falcon 50, era decollato dall’aeroporto di Esenboga, ad Ankara, diretto a Tripoli. A bordo viaggiavano il generale Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, quattro alti ufficiali libici e tre membri dell’equipaggio. Poco dopo il decollo l’aereo ha segnalato un guasto elettrico e ha chiesto un atterraggio di emergenza, ma è scomparso dai radar durante la fase di discesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
