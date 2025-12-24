(LaPresse) Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso nel luogo dell’ incidente aereo avvenuto in Turchia, che ha causato la morte del capo dell’esercito libico e di altri ufficiali di alto rango. Le squadre stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e recuperare i registratori di volo, dopo una notte segnata da pioggia intensa e fitta nebbia. Il jet privato, un Falcon 50, era decollato dall’aeroporto di Esenboga, ad Ankara, diretto a Tripoli. A bordo viaggiavano il generale Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, quattro alti ufficiali libici e tre membri dell’equipaggio. Poco dopo il decollo l’aereo ha segnalato un guasto elettrico e ha chiesto un atterraggio di emergenza, ma è scomparso dai radar durante la fase di discesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incidente aereo in Turchia, morto il capo dell’esercito libico: soccorritori al lavoro

Leggi anche: Il capo dell’esercito libico è morto in un incidente aereo in Turchia

Leggi anche: Il capo di Stato maggiore libico è morto in un incidente aereo in Turchia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Turchia, Ankara: 'Sparito dai radar jet con a bordo il capo di stato maggiore Libia'; Precipita aereo in Turchia, morti i cinque passeggeri tra cui il capo di Stato maggiore libico Al-Haddad; Precipita in Turchia l'aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico, 8 i morti; Cinque vittime | Il capo dell’esercito libico è morto in un incidente aereo in Turchia.

Generale libico Al-Haddad morto in un incidente aereo ad Ankara: cosa sappiamo - Le autorità turche hanno trovato il registratore vocale e la scatola nera del velivolo caduto poco dopo il decollo dalla capitale Ankara che ha causato la morte del capo di stato maggiore ... tg24.sky.it