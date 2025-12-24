Incidente aereo in Turchia morto il capo dell’esercito libico | soccorritori al lavoro

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso nel luogo dell’ incidente aereo avvenuto in Turchia, che ha causato la morte del capo dell’esercito libico e di altri ufficiali di alto rango. Le squadre stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e recuperare i registratori di volo, dopo una notte segnata da pioggia intensa e fitta nebbia. Il jet privato, un Falcon 50, era decollato dall’aeroporto di Esenboga, ad Ankara, diretto a Tripoli. A bordo viaggiavano il generale Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, quattro alti ufficiali libici e tre membri dell’equipaggio. Poco dopo il decollo l’aereo ha segnalato un guasto elettrico e ha chiesto un atterraggio di emergenza, ma è scomparso dai radar durante la fase di discesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

incidente aereo in turchia morto il capo dell8217esercito libico soccorritori al lavoro

© Lapresse.it - Incidente aereo in Turchia, morto il capo dell’esercito libico: soccorritori al lavoro

Leggi anche: Il capo dell’esercito libico è morto in un incidente aereo in Turchia

Leggi anche: Il capo di Stato maggiore libico è morto in un incidente aereo in Turchia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Turchia, Ankara: 'Sparito dai radar jet con a bordo il capo di stato maggiore Libia'; Precipita aereo in Turchia, morti i cinque passeggeri tra cui il capo di Stato maggiore libico Al-Haddad; Precipita in Turchia l'aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico, 8 i morti; Cinque vittime | Il capo dell’esercito libico è morto in un incidente aereo in Turchia.

incidente aereo turchia mortoGenerale libico Al-Haddad morto in un incidente aereo ad Ankara: cosa sappiamo - Le autorità turche hanno trovato il registratore vocale e la scatola nera del velivolo caduto poco dopo il decollo dalla capitale Ankara che ha causato la morte del capo di stato maggiore ... tg24.sky.it

incidente aereo turchia mortoIncidente aereo in Turchia, morto il capo dell’esercito libico: soccorritori al lavoro - (LaPresse) Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso nel luogo dell’incidente aereo avvenuto in Turchia, che ha causato la morte del ... stream24.ilsole24ore.com

incidente aereo turchia mortoIncidente aereo in Turchia: morto il Capo di Stato Maggiore libico - Un aereo privato che trasportava il capo di stato maggiore libico Mohammed al- newsmondo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.