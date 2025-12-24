L’onorevole Alice Buonguerrieri, segretaria della Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico alla Camera, annuncia l’acquisizione degli atti relativi all’alluvione. La commissione, istituita un anno fa, ha il compito di approfondire le cause e le responsabilità di eventi alluvionali, al fine di promuovere misure di prevenzione e tutela. Questa fase rappresenta un passo importante nell’indagine volta a migliorare la gestione del rischio.

L’onorevole cesenate Alice Buonguerrieri fa parte, col ruolo di segretaria, della Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, istituita un anno fa presso la Camera. Ha visto quel che sta succedendo in Romagna? "È doveroso fare chiarezza sulle cause dell’ alluvione per rispetto di tutti i cittadini, soprattutto di coloro che hanno perso una persona cara. Attendiamo la conclusione dei processi, ma quel che emerge dalla chiusura delle indagini preliminari della Procura di Ravenna è già un quadro chiaro, che conferma ciò che noi abbiamo sempre sostenuto: erano disponibili risorse per intervenire e mettere in sicurezza i territori alluvionati, ma la Regione Emilia-Romagna, da sempre guidata dal PD, in alcuni casi non le ha utilizzate, mentre in altri le ha dirottate altrove, come nel caso di Traversara, mancando così di realizzare quelle opere necessarie che avrebbero potuto eliminare o contenere il disastro che ha devastato i nostri territori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inchiesta sull’alluvione: "Acquisiremo gli atti"

Leggi anche: Alluvione, inchiesta in procura sull’esondazione del Ravone. “Interventi mancati”

Leggi anche: L’inchiesta sull’alluvione di Bologna. Si valuta il disastro ambientale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Inchiesta sull’alluvione: "Acquisiremo gli atti" - Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) è segretaria della Commissione parlamentare sul rischio idrico e geologico: "Responsabilità politiche" . ilrestodelcarlino.it