Incendio sull’A1 | cisterna di GPL prende fuoco ed esplode

Teano, 24 dicembre 2025 – Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco del comando di Caserta sono intervenuti sull’autostrada A1 Milano-Napoli, all’altezza di Teano, per un grave incendio che ha coinvolto una cisterna carica di GPL, a seguito di un tamponamento con un autoarticolato. Per motivi di sicurezza, l’area interessata è stata immediatamente evacuata in via precauzionale. Il provvedimento ha riguardato anche due autogrill presenti nel tratto autostradale coinvolto. Contestualmente è stato disposto la chiusura del tratto dell’A1 in entrambi i sensi di marcia tra Caianello e Capua, con pesanti ripercussioni sulla viabilità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

