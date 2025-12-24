Incendio sull’A1 | cisterna di GPL prende fuoco ed esplode

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Teano, 24 dicembre 2025 – Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco del comando di Caserta sono intervenuti sull’autostrada A1 Milano-Napoli, all’altezza di Teano, per un grave incendio che ha coinvolto una cisterna carica di GPL, a seguito di un tamponamento con un autoarticolato. Per motivi di sicurezza, l’area interessata è stata immediatamente evacuata in via precauzionale. Il provvedimento ha riguardato anche due autogrill presenti nel tratto autostradale coinvolto. Contestualmente è stato disposto la chiusura del tratto dell’A1 in entrambi i sensi di marcia tra Caianello e Capua, con pesanti ripercussioni sulla viabilità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Leggi anche: Caserta, incidente sull’A1: esplode cisterna Gpl

Leggi anche: Incidente sull'A1, a fuoco cisterna Gpl

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Caserta incidente sull’A1 | esplode cisterna Gpl.

PAURA IN AUTOSTRADA - Cisterna di Gpl esplode dopo incidente GUARDA IL VIDEO - 20:51:54 Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, dove un grave incidente ha provocato un vasto incendio e la successiva esplosione di una cisterna di GPL. casertafocus.net

Esplode autocisterna di Gpl sulla Napoli Roma (VIDEO) - Nel pomeriggio di oggi vigili del fuoco del comando di Caserta sono intervenuti sull'autostrada A1 Milano- napolivillage.com

incendio sull8217a1 cisterna gplCaserta, incidente sull’A1: esplode cisterna Gpl - Diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenute questo pomeriggio per un grave incendio che ha coinvolto una cisterna ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.