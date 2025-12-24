Incendio nel cuore di Napoli i soccorsi ostacolati dalle auto in divieto di sosta
Incendio questa mattina all'interno di una cantinola situata al piano terra di un edificio di vico Pontecorvo, nel quartiere Avvocata. Le fiamme, molto estese, hanno portato all'evacuazione del fabbricato. Sul luogo gli agenti del commissariato di Montecalvario. Al vaglio anche una possibile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
