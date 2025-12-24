Incendio mostruoso nel centro pieno di persone | almeno una dozzina di coinvolti
Il fumo ha iniziato a filtrare all'improvviso, denso, acre, insinuandosi negli spazi comuni mentre all'interno c'erano persone che riposavano o cercavano riparo dal freddo. Le prime urla hanno rotto il silenzio, poi la corsa concitata verso le uscite, nel tentativo di mettersi in salvo. In pochi minuti l'aria è diventata irrespirabile e qualcuno ha avuto bisogno di aiuto immediato. All'esterno, le sirene hanno iniziato a susseguirsi senza sosta. Ambulanze, mezzi di soccorso e forze dell'ordine hanno raggiunto il luogo dell'emergenza mentre i vigili del fuoco entravano nella struttura per domare le fiamme e cercare eventuali persone rimaste all'interno.
