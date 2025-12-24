Incendio in un appartamento muore una donna | l' allarme del vicino la presa difettosa e le fiamme Il ricordo | La sua casa era piena di libri

Martedì 23 dicembre 2025, un incendio ha devastato un appartamento al secondo piano di un edificio in via Grazzano, a Udine. La vittima, una donna russa di circa 60 anni, è stata. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incendio in un appartamento, muore una donna: l'allarme del vicino, la presa difettosa e le fiamme. Il ricordo: «La sua casa era piena di libri» Leggi anche: Coppia muore intrappolata in una sauna a Tokyo durante un incendio: la maniglia della porta era difettosa Leggi anche: Incendio a Torrevecchia, fiamme in un appartamento: morta una donna. Gravissima la figlia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Donna estratta dall'appartamento in fiamme e rianimata sul posto, muore in ospedale; Incendio in un appartamento di Rutigliano: salvati anziani. Muore un cane; Scoppia un incendio in una casa di Cesenatico, Fabiola muore a 59 anni; Salta la presa dell’albero di Natale e scoppia l’incendio in casa: donna muore a Udine. Incendio in un appartamento, muore una donna: l'allarme del vicino, la presa difettosa e le fiamme. Il ricordo: «La sua casa era piena di libri» - Martedì 23 dicembre 2025, un incendio ha devastato un appartamento al secondo piano di un edificio in via Grazzano, a Udine. msn.com

Salta la presa dell’albero di Natale e scoppia l’incendio in casa: donna muore a Udine - Una donna è stata trovata morta nella sua casa in via Grazzano a Udine: qui pochi minuti prima è scoppiato un incendio nella mattina di oggi 23 dicembre ... fanpage.it

Tragedia a Cetraro, incendio divampa in un appartamento al primo piano: muore una donna - Le fiamme si sono rapidamente sviluppate in località Sottocastello nei pressi di un ristorante. cosenza.gazzettadelsud.it

Paura nella notte, incendio devasta un appartamento: inquilino ustionato I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e limitato i danni - facebook.com facebook

Un'interprete di nazionalità russa è morta nell'incendio dell'appartamento dove viveva in via Grazzano, nel centro di Udine. Da chiarire le circostanze del decesso. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.