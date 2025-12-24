Comazzo (Lodi), 24 dicembre 2025- Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale a Comazzo, in via Marcantonio dal Re, intorno alle ore 17 di martedì 24 dicembre. Le fiamme hanno interessato una piccola baracca esterna situata all’interno della pertinenza di un’abitazione privata, generando apprensione tra i residenti della zona. L’allarme è scattato rapidamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, insieme a una squadra del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. I pompieri hanno lavorato con autopompa e autobotte e operato con tempestività, riuscendo a circoscrivere e s pegnere il rogo in breve tempo, evitando che le fiamme potessero propagarsi all’abitazione principale o ad altre strutture vicine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio a Comazzo: a fuoco una baracca vicina a una casa

