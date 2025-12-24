In vendita anche una specie protetta di squalo | maxioperazione della Guardia Costiera per le feste

LIVORNO – Decine di controlli, per le festività, sulla pesca e sulla vendita al dettaglio e all’ingrosso. Diverse le violazioni riscontrate fra le quali la messa in vendita in una specie di squalo protetta perché in via di estinzione. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie – periodo in cui la domanda di prodotti ittici registra un sensibile incremento – la Guardia Costiera ha avviato l’operazione complessa nazionale denominata Fish.net, un articolato dispositivo di prevenzione e vigilanza sull’intera filiera della pesca: dalla cattura del prodotto in mare, fino alla sua distribuzione al consumatore finale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Potenziate le ricerche di Marianna: in azione anche i cani molecolari dei carabinieri della Toscana e le motovedette della guardia costiera Leggi anche: Il lupo non è più una specie “rigorosamente protetta”: soddisfazione da parte della Coldiretti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tutela globale delle specie selvatiche: la CoP20 di CITES a Samarcanda - Anguille, grandi felini, squali e razze sono solo alcune delle specie protette di cui si è discusso nella città uzbeka di Samarcanda, gioiello della Via della Seta e crocevia di culture, dove si è app ... ilbolive.unipd.it

Un progetto per salvare gli squali e le razze nel Mediterraneo: il bilancio di «Life Elife» - Il progetto, durato sei anni, puntava a migliorare la conservazione di alcune specie tra gli squali più vulnerabili promuovendo, attraverso azioni pilota e dimostrative, le migliori pratiche nel conte ... corriere.it

Il mercato della carne di squalo è fiorente anche nei Paesi occidentali - Per verificare che cosa accade negli USA, i ricercatori dell’Università della Carolina del Nord di Chapell Hill hanno acquistato una ventina di prodotti commerciali nei supermercati, nelle pescherie e ... ilfattoalimentare.it

Messina, pesce vietato o “non idoneo al consumo” ma in vendita: sequestro da 180kg Multe per un totale di 7.500 euro. Su alcuni banchi al mercato Sant'Orsola anche specie "proibite", senza indicazioni su provenienza e scadenza... - facebook.com facebook

Vasconi di "Anguilla anguilla" pronti per la vendita. Il 95% della specie è già scomparso. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.