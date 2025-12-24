L a tavolata imbandita, dagli antipasti al panettone. L’atmosfera festosa e un sacco di persone pronte a sedersi, per mangiare insieme cibi buonissimi e ipercalorici. Quello che per alcuni (tanti) è il bello del Natale, è un incubo per altri. Cioè per chi soffre di un disturbo del comportamento alimentare (DCA), per i quali è impossibile sentirsi connessi con una festa così strettamente associata all’irrinunciabile rito di mettersi a tavola insieme, e in cui essere felici sembra obbligatorio. La guida di Lilac-Centro DCA fornisce gli strumenti per aiutare a liberare la mente dal pensiero fisso di non ingrassare a Natale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In una ricorrenza così strettamente associata al rito di mettersi a tavola insieme, e in cui essere felici sembra obbligatorio, chi soffre di anoressia e bulimia può sentirsi in grande difficoltà

Leggi anche: L'azienda che prospera sulla rapidità estrema si interessa a un bene così lento e duraturo come il libro. Ma non tutto sembra strettamente una mossa etica

Leggi anche: Montichiari, anoressia e bulimia: storie di vite passate

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Santo del Giorno: 10 dicembre - Beata Vergine Maria di Loreto Il 10 dicembre si celebra la festa della Beata Vergine Maria di Loreto. Questa ricorrenza è strettamente legata alla leggenda del Santuario della Santa Casa a Loreto, situato nelle Marche. Secon - facebook.com facebook