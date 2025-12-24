In strada sotto le coperte | è salvo Era scomparso da oltre due mesi

Un uomo scomparso da oltre due mesi è stato trovato in strada, sotto le coperte, in via Tiraboschi, zona centrale della città. Si trovava a terra, probabilmente per proteggersi dal freddo delle temperature recenti. La scoperta ha portato sollievo, confermando che l’uomo è salvo e in buone condizioni. Le autorità stanno ora accertando le circostanze e garantendo il suo sostegno.

Era a terra, in via Tiraboschi, zona centrale della città. Sdraiato sotto le coperte anche per ripararsi dal freddo di questi giorni. Stava male, molto probabilmente perché in crisi di astinenza da droga. Si è poi accertato che si trattava di un 24enne sparito da Merano da due mesi, facendo perdere le sue tracce. Anche la famiglia non aveva più notizie. Portato d'urgenza alle Cliniche Gavazzeni, dove è rimasto in prognosi riservata fino alla mattina del 20 dicembre, quando le sue condizioni si sono stabilizzate, ora è fuori pericolo. Durante un ordinario servizio di presidio del territorio, una pattuglia del Nucleo di polizia locale a piedi notato il giovane a terra.

