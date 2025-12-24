In punta di cuore il libro sulla coop San Bernardo scritto dall' interno

Un libro per raccontare “la normalità dell'impegno straordinario. Educatori, medici, oss, infermieri, fisioterapisti, terapisti, coordinatori amministrativi, volontari: nessuno cerca visibilità, eppure tutti sono protagonisti. Perché la vera forza della cooperativa San Bernardo è il noi. Un noi. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

