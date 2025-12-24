In pronto soccorso solo con sintomi gravi o improvvisi tutti i consigli della Asl per le festività

Il pronto Soccorso deve essere utilizzato esclusivamente in presenza di sintomi gravi o improvvisi, mentre in tutti gli altri casi è consigliabile rivolgersi al medico di base o alla guardia medica. La Asl di Pescara, in vista delle festività natalizie, rivolge un invito alla cittadinanza a un uso appropriato del Pronto Soccorso. Deve essere utilizzato esclusivamente in presenza di sintomi gravi o improvvisi, come difficoltà respiratorie, dolore toracico, perdita di coscienza, traumi importanti.

