L’associazione Vivicivate e il gruppo alpini di Civate hanno unito le forze in occasione dei mercatini di Natale dell’Immacolata, organizzando una raccolta fondi benefica destinata ai bambini ricoverati all’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco. Grazie alle donazioni raccolte, il sodalizio ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Modifiche alla legge regionale sul randagismo, monta la protesta: "Meno accesso ai volontari e meno possibilità di adozioni"

Leggi anche: Ospedale Livorno, i cani-bagnini tornano in Pediatria e fanno visita ai piccoli pazienti. FOTO

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

In pediatria arriva il "Buzzy" grazie ai volontari. E le punture fanno meno paura - La gradita donazione dell'associazione Vivicivate e degli alpini all'ospedale Manzoni insieme ai regali natalizi per i piccoli degenti ... leccotoday.it