In pediatria arriva il Buzzy grazie ai volontari E le punture fanno meno paura
L’associazione Vivicivate e il gruppo alpini di Civate hanno unito le forze in occasione dei mercatini di Natale dell’Immacolata, organizzando una raccolta fondi benefica destinata ai bambini ricoverati all’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco. Grazie alle donazioni raccolte, il sodalizio ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Ospedale Manzoni di Lecco: in pediatria arriva il Buzzy - Grazie a Vivicivate e al gruppo Alpini di Civate le punture fanno meno paura Grazie alle donazioni raccolte, il sodalizio ha potuto portare a termine il progetto in tempo per le festività natalizie LE ... msn.com
