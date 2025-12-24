In Friuli tra gli oltre 160 presepi c' è anche quello subacqueo

Nel Friuli Venezia Giulia, oltre 160 presepi arricchiscono il territorio, tra cui uno particolare: quello subacqueo. Questa regione si distingue per la capacità di unire tradizione e innovazione, creando un'atmosfera natalizia unica. Tra luci, cultura e atmosfere autunnali, il Friuli si presenta come una meta ideale per scoprire le sue tradizioni natalizie in modo autentico e suggestivo.

AGI - Il Friuli Venezia Giulia ha acceso la magia del Natale trasformando città, borghi e montagne in un unico grande palcoscenico di luci, tradizioni, sapori, cultura e benessere. Dalle montagne alla costa, attraversando le colline e la pianura, ogni località invita a riscoprire la bellezza del tempo lento, l' incanto dei presepi, la suggestione dei mercatini, la gioia condivisa di feste autentiche, tra camini e fogolar accesi e panorami oramai imbiancati. Un viaggio che unisce spiritualità e scoperta, cultura e natura, esperienze e benessere, offrendo per le festività emozioni vere e atmosfere che scaldano il cuore. 🔗 Leggi su Agi.it

