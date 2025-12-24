In festa il settore giovanile della Maceratese Siroti | Dal vivaio alla prima squadra tante soddisfazioni

Una serata di festa per il vivaio della Maceratese, nella cornice di Villa Berta si è svolta la cena di Natale. Un momento di festa e condivisione che ha riunito tutte le categorie: dalla Scuola Calcio e Primi Calci fino all’Under 19 Nazionale, assieme ad allenatori, staff, dirigenti e famiglie. È stata l’occasione perché i responsabili hanno tracciato un primo bilancio della stagione: un percorso iniziato a settembre e costruito con attenzione alla crescita tecnica e umana dei ragazzi, più che ai risultati, e alla formazione di gruppi omogenei e di qualità. Un lavoro che sta già dando segnali concreti, con alcuni giovani che hanno avuto l’opportunità di affacciarsi alla prima squadra come per esempio Riccardo Arbusti e Tommaso Fratini, motivo di orgoglio per il vivaio biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

