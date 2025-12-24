In coda per la vendita dell’anguilla | I prezzi bassi hanno attirato la gente

La vendita di anguille a prezzi calmierati si è svolta ieri mattina a Comacchio, attirando numerosi clienti. I prezzi competitivi hanno richiamato un buon afflusso di persone, contribuendo al successo dell’evento. Questa iniziativa ha permesso di offrire un prodotto di qualità a costi accessibili, rispondendo alle esigenze della comunità locale e rafforzando le tradizioni del territorio.

Straordinario successo della vendita delle anguille a prezzi calmierati prevista per ieri mattina a Comacchio. La lunga fila di persone sotto il Loggiato dei Cappuccini per entrare presso la sede della Manifattura dei Marinati ne è la prova più concreta. Il Comune di Comacchio, in collaborazione col Parco del Delta del Po, aveva organizzato la tradizionale vendita natalizia del pescato locale a prezzo calmierato compresa la regina delle valli ovvero l'anguilla fino ad esaurimento del pesce, per un massimo di due pezzi, al costo di 20 euro al chilogrammo. Un costo davvero molto vantaggioso rispetto a quanto esposto sui bancali dei pescivendoli ancor più conveniente se si pensa al periodo nel quale è stata venduta dove il prezzo del pesce tende a salire fino a superare in alcuni c casi i 40 euro al chilo, proprio per la grande richiesta.

