In campo per ricollocare i lavoratori di Manz Italy.

Manz Italy, azienda del settore delle batterie al litio con sede a Sasso Marconi, si trova in difficoltà. Con la possibile chiusura, 26 lavoratori rischiano di perdere il proprio impiego. In questo scenario, si apre un percorso di ricollocamento e supporto, volto a trovare nuove opportunità professionali per i dipendenti interessati. Un impegno concreto per accompagnare i lavoratori in questa fase di cambiamento.

Un Natale amaro. Amaro sì, come il destino che grava sui 26 lavoratori della Manz Italy, società del gruppo multinazionale tedesco, produttrice di batterie al litio e condensatori con sede a Sasso Marconi, che si avvia verso la chiusura. Amaro come il triste e improvviso epilogo che ha segnato il percorso di acquisizione, naufragato negli ultimi giorni utili a causa di una decisione della società capogruppo dell'azienda offerente, trascinando i dipendenti in un vortice di profonda incertezza e preoccupazione. "Sono entrato a far parte di questa realtà 37 anni fa – riavvolge il nastro Massimo Mazzini – mettendo in campo competenze e impegno.

