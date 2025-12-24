In Brasile Bolsonaro lascia il carcere per essere operato a Natale
Un giudice della corte suprema brasiliana ha autorizzato l’ex presidente Jair Bolsonaro a lasciare il carcere il 24 dicembre per essere ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Brasile, Bolsonaro finisce in carcere
Leggi anche: Da oggi Bolsonaro inizia scontare 27 anni di carcere per il tentato golpe in Brasile del 2022
La Corte Suprema del Brasile autorizza l'intervento chirurgico a Bolsonaro - Bolsonaro, che sta scontando una condanna a 27 anni di carcere per aver pianificato un colpo di Stato contro il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, dovrebbe essere trasferito domani in un ospedale ... ansa.it
La Corte Suprema del Brasile autorizza l'intervento chirurgico a Bolsonaro. L'ex presidente verrà operato per un'ernia inguinale bilaterale #ANSA - facebook.com facebook
La Corte Suprema del Brasile autorizza l'intervento chirurgico a Bolsonaro. L'ex presidente verrà operato per un'ernia inguinale bilaterale #ANSA x.com
