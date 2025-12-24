Imprenditori assolti in Cassazione. Nessun colpevole per la morte dell’operaio schiacciato dal cestello.

La Cassazione ha assolto gli imputati nel procedimento relativo alla morte dell’operaio rimasto schiacciato dal cestello di una piattaforma aerea durante un’operazione di lavoro. La sentenza chiarisce che, in questo caso, non vi sono responsabilità penali per le persone coinvolte, evidenziando l’importanza di analizzare attentamente le cause e le responsabilità in incidenti sul lavoro.

Nessun responsabile per l’operaio morto schiacciato nel ribaltamento del cestello della piattaforma aerea che stava manovrando. È infatti diventata definitiva la sentenza di assoluzione dall’accusa di omicidio colposo di due imprenditori e delle relative società, dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Procura generale. L’infortunio mortale sul lavoro è avvenuto il 6 luglio 2018 in una ditta di Cesano che produce imballaggi di carta e cartone, la “MD Foils”, ed è costato la vita a Giovanni Spagnoli, operaio di 51 anni di Limbiate. In primo grado il Tribunale di Monza aveva deciso per la condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per le persone fisiche e 40mila euro di multa per le aziende per l’omicidio colposo del 51enne, morto per asfissia toracica dopo essere rimasto schiacciato tra la grata della finestra dell’edificio e il cestello della piattaforma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

