Imprecare fa bene alla salute | mette il turbo alle prestazioni fisiche e non fa sentire il dolore La scoperta nel nuovo studio
Sarà pure una reazione volgare, ma imprecare può fare davvero bene. Un recente studio pubblicato sul Journal of Applied Physiology rivela che l’uso di un linguaggio scurrile non è solo uno sfogo emotivo, ma un vero e proprio “turbo” per le prestazioni fisiche. Non si tratta di maleducazione gratuita, ma di neuropsicologia applicata. I ricercatori hanno scoperto che imprecare agisce su due fronti principali: la riduzione delle inibizione e la promozione di un effetto analgesico. Secondo i ricercatori, l’imprecazione fungerebbe da interruttore psicologico che disattiva i freni inibitori: quando “lasciamo andare” il linguaggio, il nostro cervello autorizza il corpo a fare lo stesso, liberando una forza che spesso teniamo repressa per autocontrollo sociale Inoltre, è stato ampiamente dimostrato che imprecare aumenta la tolleranza al dolore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Essere famosi fa male alla salute. L'incredibile scoperta di uno studio tedesco
Leggi anche: La solidarietà fa bene alla salute
Perché dire parolacce ci rende più forti; Perché imprecare fa bene: una nuova ricerca rivela come questa cattiva abitudine possa effettivamente aiutarti.
Ebbene sì, imprecare e bestemmiare potrebbe farti alzare più ghisa! Secondo uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology , dire una 'parola colorita' durante un allenamento può aumentare la forza del 10%, la resistenza muscolare del 22% e persino - facebook.com facebook
Partita gestita molto bene. Peccato per l’episodio dell’1-2 (che mi fa sempre imprecare) ma resta una partita solida e convincente sotto molti punti di vista. PS costruire finalmente anche a destra mi commuove x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.