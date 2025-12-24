Immobile la carica di un leader | Testa alta e ripartiamo da noi
Ciro Immobile batte un altro colpo dopo il rigore decisivo della semifinale di Supercoppa con l’Inter. No, non è un gol, ma può valere anche di più: se così sarà lo dirà il prossimo futuro. E’ però un fatto che dopo l’infortunio dell’esordio in campionato con la Roma, del numero 17 si erano perse le tracce: di vita reale sul campo e al Dall’Ara e pure social. Poche foto, poche storie, quasi mai a tinte rossoblù. Il rientro in campo, il rigore decisivo gli hanno forse restituito la voglia e la consapevolezza che una storia iniziata con il piede sbagliata non è necessariamente finita. Così, all’indomani della dolorosa sconfitta in finale di Supercoppa con il Napoli, ecco il post che non ti aspetti, l’uscita di un veterano che può riscoprire la voglia di essere leader e protagonista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Immobile, la carica di un leader: Testa alta e ripartiamo da noi.
