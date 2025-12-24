Ciro Immobile batte un altro colpo dopo il rigore decisivo della semifinale di Supercoppa con l’Inter. No, non è un gol, ma può valere anche di più: se così sarà lo dirà il prossimo futuro. E’ però un fatto che dopo l’infortunio dell’esordio in campionato con la Roma, del numero 17 si erano perse le tracce: di vita reale sul campo e al Dall’Ara e pure social. Poche foto, poche storie, quasi mai a tinte rossoblù. Il rientro in campo, il rigore decisivo gli hanno forse restituito la voglia e la consapevolezza che una storia iniziata con il piede sbagliata non è necessariamente finita. Così, all’indomani della dolorosa sconfitta in finale di Supercoppa con il Napoli, ecco il post che non ti aspetti, l’uscita di un veterano che può riscoprire la voglia di essere leader e protagonista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Immobile, la carica di un leader: "Testa alta e ripartiamo da noi"

Leggi anche: Bonansea dopo la sconfitta della Juventus Women: «Testa alta e unione. I momenti difficili hanno questo potere». Il messaggio da leader – FOTO

Leggi anche: Farinelli carica il suo Forlì dopo la seconda sconfitta consecutiva: "Ripartiamo"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Immobile, la carica di un leader: Testa alta e ripartiamo da noi.

Immobile, la carica di un leader: "Testa alta e ripartiamo da noi" - No, non è un gol, ma può valere anche di più: se così sarà lo dirà il prossimo futuro. sport.quotidiano.net