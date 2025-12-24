illusionismo e magia a santo stefano

Il 26 dicembre alle 17, il Teatro Clerici di Santo Stefano ospita il “Magic Family Show”, uno spettacolo di illusionismo e magia ideato da Erix Logan e Sara Maya. Un appuntamento pensato per le festività natalizie, che propone un intrattenimento di qualità per tutta la famiglia. Un’occasione per vivere momenti di stupore e meraviglia in un ambiente sobrio e rispettoso delle tradizioni.

Illusionismo e magia per il Santo Stefano bresciano. Il 26 dicembre, alle 17, il Teatro Clerici ospita lo spettacolo di magia per le feste natalizie di Erix Logan e Sara Maya: il “ Magic Family Show “, ricco di grandi effetti d’illusionismo. Erix Logan è l’artista della magia italiana più attivo ed apprezzato nel mondo. Insieme alla cantante Sara Maya, sua compagna in scena e nella vita e al loro Magic Team presentano un innovativo show teatrale completo che ha vinto molti riconoscimenti, ma soprattutto è stato visto da milioni di spettatori. Tra i premi ricevuti per l’originalità il Trophée Robert Houdin conferito dalla città di Blois; Grands Prix Magiques – Prix Radio Montecarlo; Most Promising Newcomer Milbourne Christopher Award (Society of American Magicians e Les Mandrake D’Or (Académie Française de l’Illusionnisme) unico illusionista al mondo cui è stato assegnato per tre volte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

