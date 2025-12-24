Il Volo – Incanto di Natale: anticipazioni, canzoni e streaming. Questa sera, mercoledì 24 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il Volo – Incanto di Natale. La notte “incantata” della Vigilia è all’insegna del talento del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, sul palco dell’Arena 8888 di Sofia, regala al pubblico uno spettacolo straordinario ed emozionante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Il Volo, accompagnato da orchestra e coro, proporrà i tradizionali brani natalizi – come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad – senza dimenticare i loro grandi classici – Grande Amore, Capolavoro e tanti altri – che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il Volo – Incanto di Natale: tutto quello che c’è da sapere

Leggi anche: Improvvisamente a Natale mi sposo: tutto quello che c’è da sapere

Leggi anche: Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito: tutto quello che c'è da sapere

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Volo - Incanto di Natale: la serata evento questa sera su Canale 5 - Dall’imponente cornice dell’Arena 8888 di Sofia arriva in prima serata su Canale 5 uno degli appuntamenti musicali più attesi delle feste. comingsoon.it