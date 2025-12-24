Il Volo – Incanto di Natale | tutto quello che c’è da sapere
Il Volo – Incanto di Natale: anticipazioni, canzoni e streaming. Questa sera, mercoledì 24 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il Volo – Incanto di Natale. La notte “incantata” della Vigilia è all’insegna del talento del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, sul palco dell’Arena 8888 di Sofia, regala al pubblico uno spettacolo straordinario ed emozionante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Il Volo, accompagnato da orchestra e coro, proporrà i tradizionali brani natalizi – come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad – senza dimenticare i loro grandi classici – Grande Amore, Capolavoro e tanti altri – che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Improvvisamente a Natale mi sposo: tutto quello che c’è da sapere
Leggi anche: Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito: tutto quello che c'è da sapere
Il Volo - Incanto di Natale: la serata evento questa sera su Canale 5 - Dall’imponente cornice dell’Arena 8888 di Sofia arriva in prima serata su Canale 5 uno degli appuntamenti musicali più attesi delle feste. comingsoon.it
Volo - Incanto di Natale, la scaletta del concerto stasera in tv - Sul palco, i tre tenori (Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto) col loro repertorio e la ... tg24.sky.it
Il Volo in "Incanto di Natale", lo show stasera in tv: anticipazioni, ospiti e scaletta - Tradizione, musica e spettacolo nel concerto del celebre trio, registrato a Sofia Bulgaria) lo scorso novembre ... today.it
La Vigilia su #Canale5 è con Incanto di Natale de #IlVolo Il trio, di scena dall'Arena di Sofia, torna ad accendere la serata del #24dicembre x.com
Il Volo e il loro Incanto di Natale: un concerto speciale su Canale 5 Questa sera alle 21:30 Canale 5 trasmette Il Volo – Incanto di Natale, un evento registrato nella suggestiva Arena 8888 di Sofia, Bulgaria. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobl - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.