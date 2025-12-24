Anche quest’anno a farci compagnia la sera della Vigilia di Natale ci sarà Il Volo, con uno speciale pensato proprio per accompagnarci nel cuore dei festeggiamenti con la grande musica, ospiti d’eccezione e uno show che promette grandi emozioni. Il Volo – Incanto di Natale andrà in onda su Canale 5 il 24 dicembre a partire dalle ore 21.20 e sarà il programma di punta di Mediaset fino a mezzanotte inoltrata. Solo quando Babbo Natale sarà passato a consegnare i suoi doni, la musica potrà cessare. Ma fino a quel momento via libera alle canzoni delle feste rivisitate dal trio canoro e ai tantissimi ospiti che si alterneranno sul palco di Sofia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Volo – Incanto di Natale, la sera della Vigilia il concerto evento su Canale 5: ospiti e anticipazioni

Leggi anche: ‘Il Volo – Incanto di Natale’, stasera su Canale 5 il concerto evento

Leggi anche: Una Nessuna Centomila, il concerto evento arriva su Canale 5: quando in tv, ospiti e anticipazioni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Volo - Natale ad Agrigento, lo speciale concerto natalizio stasera su Canale 5 - Per la prima serata di questa vigilia di Natale Canale 5 ha confezionato uno speciale in musica con protagonisti Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto de Il Volo, il trio musicale ... gazzetta.it

Il Volo-Natale ad Agrigento, stasera in tv l'evento che ha scatenato le polemiche: dal dress code al costo del biglietto - Il Volo in concerto in tv alla vigilia di Natale, un evento che è stato registrato il 31 agosto e andrà in onda stasera in tv, martedì 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, «Il Volo ... leggo.it

Il Volo - Natale ad Agrigento, stasera in tv l'evento che ha scatenato le polemiche: dal dress code richiesto ai costi del biglietto - È stato registrato il 31 agosto e andrà in onda stasera in tv, martedì 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, «Il Volo - ilmessaggero.it

«Cantare a Natale è sempre speciale, ma farlo davanti a un pubblico così caloroso ci emoziona ogni volta. » Questa sera, mercoledì 24 dicembre, Canale 5 trasmette in esclusiva il grande show “Il Volo – Incanto di Natale” in prima serata. Il trio composto da Pi - facebook.com facebook

Il trio ha già annunciato la quarta edizione di “Tutti per uno”, che si terrà il 24, 26 e 27 settembre 2026 a Palazzo Te a Mantova #IlVolo #IncantodiNatale x.com