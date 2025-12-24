Il Volo – Incanto di Natale il concerto dall’Arena di Sofia su Canale 5
Per la notte della Vigilia, in prima serata su Canale 5, arriva il concerto evento ‘Il Volo – Incanto di Natale’. Stasera, mercoledì 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, il concerto evento con ‘Il Volo – Incanto di Natale‘. La notte ‘incantata’ della Vigilia è all’insegna del talento del trio . 🔗 Leggi su 2anews.it
«Cantare a Natale è sempre speciale, ma farlo davanti a un pubblico così caloroso ci emoziona ogni volta. » Questa sera, mercoledì 24 dicembre, Canale 5 trasmette in esclusiva il grande show “Il Volo – Incanto di Natale” in prima serata. Il trio composto da Pi - facebook.com facebook
Il trio ha già annunciato la quarta edizione di “Tutti per uno”, che si terrà il 24, 26 e 27 settembre 2026 a Palazzo Te a Mantova #IlVolo #IncantodiNatale x.com
