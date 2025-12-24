Il Volo – InCanto di Natale è la vigilia musicale di Canale5

Il Volo – InCanto di Natale è la prima serata di  Canale5  in cui il trio propone i tradizionali brani natalizi e alcuni dei loro successi. Mercoledì 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale5, un evento unico con Il Volo – Incanto di Natale. La notte “incantata” della Vigilia è all’insegna del talento del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, sul palco dell’Arena 8888 di Sofia, regala al pubblico uno spettacolo straordinario ed emozionante. Il Volo, accompagnato da orchestra e coro, proporrà i tradizionali brani natalizi – come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad – senza dimenticare i loro grandi classici – Grande Amore, Capolavoro e tanti altri – che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

