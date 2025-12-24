Il Volo – InCanto di Natale è la vigilia musicale di Canale5
Il Volo – InCanto di Natale è la prima serata di Canale5 in cui il trio propone i tradizionali brani natalizi e alcuni dei loro successi. Mercoledì 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale5, un evento unico con Il Volo – Incanto di Natale. La notte “incantata” della Vigilia è all’insegna del talento del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, sul palco dell’Arena 8888 di Sofia, regala al pubblico uno spettacolo straordinario ed emozionante. Il Volo, accompagnato da orchestra e coro, proporrà i tradizionali brani natalizi – come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad – senza dimenticare i loro grandi classici – Grande Amore, Capolavoro e tanti altri – che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Leggi anche: Il Volo in "Incanto di Natale", lo show stasera in tv: anticipazioni, ospiti e scaletta
Leggi anche: ‘Il Volo – Incanto di Natale’, stasera su Canale 5 il concerto evento
Il Volo-Incanto di natale: tutti gli ospiti della vigilia su Canale 5 - Pur restando saldamente centrato sulle voci de Il Volo, Incanto di Natale si arricchisce della presenza di ospiti amatissimi dal pubblico italiano. ultimenotizieflash.com
Il Volo in "Incanto di Natale", lo show stasera in tv: anticipazioni, ospiti e scaletta - Tradizione, musica e spettacolo nel concerto del celebre trio, registrato a Sofia Bulgaria) lo scorso novembre ... today.it
Il Volo - Incanto di Natale è in diretta o registrato? Ecco tutto quello che c'è da sapere - Ecco tutto quello che c'è da sapere sul concerto della Vigilia. tag24.it
Il Volo - Incanto Di Natale - Sofia 28.11.2025
«Cantare a Natale è sempre speciale, ma farlo davanti a un pubblico così caloroso ci emoziona ogni volta. » Questa sera, mercoledì 24 dicembre, Canale 5 trasmette in esclusiva il grande show “Il Volo – Incanto di Natale” in prima serata. Il trio composto da Pi - facebook.com facebook
Il trio ha già annunciato la quarta edizione di “Tutti per uno”, che si terrà il 24, 26 e 27 settembre 2026 a Palazzo Te a Mantova #IlVolo #IncantodiNatale x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.