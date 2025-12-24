Canale 5 stasera fa un regalo a tutti gli amanti della musica. Oggi, mercoledì 24 dicembre, in prima serata a partire dalle 21.20 (e in streaming su Mediaset Infinity ) va in onda Il Volo – Incanto di Natale. Si tratta del concerto evento registrato all’Arena 8888 di Sofia, in Bulgaria. Sul palco loro: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Accompagnati da orchestra e coro, stasera cantano le canzoni classiche del Natale e ovviamente tutti i brani che li hanno resi famosi. Oltre che amatissimi in tutto il mondo. Il Volo – Incanto di Natale, concerto su Canale 5, scaletta. Quello con Il Volo è un appuntamento natalizio ormai consolidato da anni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il Volo in concerto su Canale 5 il 24 dicembre: Piero, Ignazio e Gianluca in "Incanto di Natale" cantano i grandi classici e i loro brani più amati. La scaletta

Leggi anche: La scaletta de Il Volo su Canale 5: le canzoni del concerto di Natale a Sofia

Leggi anche: ‘Il Volo – Incanto di Natale’, stasera su Canale 5 il concerto evento

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Torna Il Volo - Tutti per Uno: Viaggio nel tempo con Fiorella Mannoia, Gianni Morandi e tanti altri ospiti; Il Volo torna stasera in tv: scaletta, guest star, ospiti e dove vedere il concerto evento; Il Volo Tutti per Uno (20 dicembre), Lorella Cuccarini rimpiazza la Clerici e Morandi arrabbiato; Il Volo in Incanto di Natale, lo show stasera in tv: anticipazioni, ospiti e scaletta.

La scaletta de Il Volo su Canale 5: le canzoni del concerto di Natale a Sofia - La sera della Vigilia di Natale, in prima serata su Canale 5, verrà trasmesso il concerto di Natale de Il Volo ... fanpage.it