Il Volley Bergamo schianta Busto Arsizio | la cura Cervellin funziona subito bene
VOLLEY A1 FEMMINILE. Il nuovo coach delle rossoblù debutta con un perentorio 3-0 casalingo. Match mai in discussione, incertezza solo nel primo set. Finalmente espugnato il ChorusLife. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Il Volley Bergamo schianta Busto Arsizio: la cura Cervellin funziona subito bene - Il nuovo coach delle rossoblù debutta con un perentorio 3- ecodibergamo.it
Volley Bergamo, Veneziani: “Parisi addio? Unica soluzione per svoltare. Sogno di vincere un trofeo nell’Arena” - Il presidente rossoblù fa il punto dopo la vittoria contro Busto Arsizio all’inizio dell’era Cervellin: “Sognavamo da tempo una partita così. bergamonews.it
La prima vittoria all’Arena! Il Volley Bergamo infiamma ChorusLife nella prima di Cervellin: 3-0 a Busto - Le rossoblù si sbloccano nel primo set, dominano il secondo e portano a casa il terzo, timbrando la prima vittoria sotto la nuova gestione tecnica dopo l’addio con Parisi. bergamonews.it
Alla Choruslife Arena le farfalle cedono 3-0 a una Volley Bergamo rinvigorita dal cambio in panchina e trascinata da una Kipp incontenibile (25 punti). Troppi errori e poca continuità per le biancorosse, con la sola Obossa a provare a tenere il passo. Busto rest - facebook.com facebook
BERGAMO BATTE BUSTO ARSIZIO Le padrone di casa del Volley Bergamo non concedono neanche un set a UYBA Volley Busto Arsizio e chiudono la sfida 3 a 0 (25-23, 25-13, 25-19) #Volleyball #Volley #Pallavolo #Bergamo x.com
