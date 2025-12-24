Il Volley Bergamo schianta Busto Arsizio | la cura Cervellin funziona subito bene

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VOLLEY A1 FEMMINILE. Il nuovo coach delle rossoblù debutta con un perentorio 3-0 casalingo. Match mai in discussione, incertezza solo nel primo set. Finalmente espugnato il ChorusLife. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

