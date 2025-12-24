Why Wine è una piattaforma online dedicata agli appassionati di vino italiani. La web-app mette in contatto sommelier ed esperti di diverse regioni, offrendo approfondimenti su territori, vitigni e storie legate al mondo del vino. Un punto di riferimento digitale per conoscere e scoprire l’Italia vinicola in modo semplice e affidabile.

L’Italia del vino ha una nuova casa digitale. Si chiama Why wine, una web-app che riunisce sommelier ed esperti di ogni regione con l’obiettivo di raccontare il Paese attraverso le storie, i territori, i vitigni e le esperienze. Il progetto è stato ideato da Davide Macaluso e Lorenza Matarazzo che hanno immaginato un luogo capace di avvicinare il grande pubblico a una conoscenza autentica e immediata: non più informazioni filtrate, ma contenuti prodotti direttamente dai professionisti che il vino lo servono, lo studiano e lo interpretano quotidianamente. Why wine non nasce per essere una guida né un semplice elenco di cantine, vuole essere un luogo dinamico, contemporaneo e accessibile dove il racconto professionale incontra la naturalezza di un linguaggio comprensibile, adatto sia ai neofiti sia agli appassionati più esperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il vino sul web. La piattaforma con gli esperti

Leggi anche: Bologna aspetta la Cremonese con Cambiaghi, Rowe e Immobile. Sul web impazza il video sul tunnel del Dall’Ara

Leggi anche: Eric Dane torna a recitare dopo la diagnosi di SLA: sul set gli riservano un tributo che ha commosso il web

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il vino sul web. La piattaforma con gli esperti; 23 modi sicuri per guadagnare online nel 2026; Competizione globale del vino: esperti internazionali analizzano sfide e strategie di settore nel nuovo numero di Symphonya.

Il vino sul web. La piattaforma con gli esperti - app che riunisce sommelier ed esperti di ogni regione con l’obiettivo di raccontare il Paese attraverso le storie, i territori ... lanazione.it