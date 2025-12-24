Il vino perfetto | Mai coprire il gusto del cibo

Il vino gioca un ruolo importante durante le festività, contribuendo a rendere speciale ogni momento a tavola. Tuttavia, è fondamentale scegliere un abbinamento che valorizzi il sapore del cibo, evitando di coprirne le sfumature. Un brindisi ben equilibrato arricchisce l’esperienza senza sovrastare i piatti, garantendo un Natale all’insegna della sobrietà e del buon gusto.

Anche il vino ha la sua parte importante sulla tavola di Natale. Un brindisi, si sa, richiede sempre una bella bollicina. Il vino, tuttavia, è anche il giusto completamento di ogni pranzo o cenone, ma è facile incorrere in qualche errore. Cesare Legnani è un giovane sommelier che ha già maturato esperienze importanti, ora titolare anche da tre anni di una enoteca a Cogliate. "Parto dal presupposto che se una persona desidera bere un vino specifico – racconta Legnani – quello sarà il migliore che potrà avere sulla sua tavola. In realtà nella tecnica dell’abbinamento tra cibo e vino esistono regole ben precise che sarebbe sempre opportuno osservare per far sì che il nostro momento a tavola nel giorno di Natale possa essere davvero ricco di soddisfazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

