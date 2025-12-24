Il vescovo ha rivolto un appello alla comunità di Pieve, sollecitando interventi urgenti per il restauro del campanile e rinnovando l’invito al Papa. Mentre si avvicina il suo quarto Natale ad Arezzo, Andrea Migliavacca si impegna con determinazione nel suo nuovo ruolo, consolidando il suo rapporto con la comunità e affrontando le sfide del territorio con sobrietà e attenzione alle esigenze locali.

Si tuffa, con lo stesso piglio del giorno del debutto, nel suo quarto Natale aretino. E Andrea Migliavacca comincia a nuotare da par suo nei flutti di una terra che sta diventando la sua. Vescovo, a che punto è la rivoluzione delle parrocchie? "Il vicariato ha coinvolto preti, laici e parrocchie. Le loro proposte saranno esaminate dai due consigli diocesani, presbiteriale e pastorale. A fine maggio presenteremo il progetto, la road map del futuro". Dopo il suo richiamo, il pellegrinaggio a Roma è stato da record. "Si è percepito quanto sia ricca un'esperienza insieme. Il numero di adesioni è arrivato prima che si sapesse dell'incontro con il Papa.

© Lanazione.it - Il vescovo, gli auguri e un allarme: "Pieve, fate presto per il campanile e ho già rinnovato l’invito al Papa"

