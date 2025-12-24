Il vescovo Erio Castellucci invita a riflettere sulla possibilità di avviare un cammino di pace partendo dalla quotidianità, eliminando ogni forma di aggressività. Il suo messaggio di Natale si ispira a un mosaico del XIII secolo presente nell’abside della Basilica di Santa Maria Maggiore, sottolineando l’importanza di piccoli gesti e atteggiamenti per costruire un mondo più pacifico.

Il messaggio di Natale dell’ arcivescovo Castellucci prende spunto da uno dei mosaici del XIII secolo che si possono ammirare nell’abside della Basilica di Santa Maria Maggiore. Nella scena della Natività, Maria depone Gesù nella mangiatoia ma questa ‘culla’, in realtà, a ben guardare, ha la forma di una tomba di marmo. "Gesù che nasce assume la nostra condizione umana per condividerla completamente, fino alla morte", scrive l’arcivescovo. E la bellezza, la sorpresa, sta appunto nella capacità di scorgere segni di speranza anche dove ci potrebbe sembrare di non vedere futuro. Don Erio, oggi siamo davvero capaci di recuperare la meraviglia di cui parla nel suo Messaggio di Natale, ovvero la capacità di vedere la luce oltre la tomba? "Siamo continuamente sollecitati dalla morte però, grazie a Dio, ci sono anche tante esperienze di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il vescovo Erio Castellucci: "La pace può cominciare dalla nostra vita quotidiana. Eliminiamo l’aggressività"

