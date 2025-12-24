Il vescovo Erio Castellucci | La pace può cominciare dalla nostra vita quotidiana Eliminiamo l’aggressività
Il vescovo Erio Castellucci invita a riflettere sulla possibilità di avviare un cammino di pace partendo dalla quotidianità, eliminando ogni forma di aggressività. Il suo messaggio di Natale si ispira a un mosaico del XIII secolo presente nell’abside della Basilica di Santa Maria Maggiore, sottolineando l’importanza di piccoli gesti e atteggiamenti per costruire un mondo più pacifico.
Il messaggio di Natale dell' arcivescovo Castellucci prende spunto da uno dei mosaici del XIII secolo che si possono ammirare nell'abside della Basilica di Santa Maria Maggiore. Nella scena della Natività, Maria depone Gesù nella mangiatoia ma questa 'culla', in realtà, a ben guardare, ha la forma di una tomba di marmo. "Gesù che nasce assume la nostra condizione umana per condividerla completamente, fino alla morte", scrive l'arcivescovo. E la bellezza, la sorpresa, sta appunto nella capacità di scorgere segni di speranza anche dove ci potrebbe sembrare di non vedere futuro. Don Erio, oggi siamo davvero capaci di recuperare la meraviglia di cui parla nel suo Messaggio di Natale, ovvero la capacità di vedere la luce oltre la tomba? "Siamo continuamente sollecitati dalla morte però, grazie a Dio, ci sono anche tante esperienze di vita.
Il vescovo Erio Castellucci: La pace può cominciare dalla nostra vita quotidiana. Eliminiamo l’aggressività; Veglia per la pace con la Luce di Betlemme; SECONDA MARCIA DELLA PACE A MODENA: 1 GENNAIO 2026 DALLE ORE 15; Il messaggio di Natale del Vescovo: La vita vinca sulla morte VIDEO.
Il vescovo Erio Castellucci: "La pace può cominciare dalla nostra vita quotidiana. Eliminiamo l’aggressività" - "Anche le comunità cristiane sono troppo litigiose: ognuno vuole difendere il proprio potere. msn.com
Diocesi: Carpi, domani veglia in cattedrale dove sarà esposta la Luce della Pace di Betlemme - La veglia, dal tema “CustodiAMO la pace”, è stata promossa dall’Agesci delle Zone di Carpi, di Mo ... agensir.it
Lapam Confartigianato e Coldiretti Modena donano a Mons. Erio Castellucci la statuina del Presepe 2025 - Il presidente di Lapam Confartigianato Daniele Mazzini, il Segretario Generale di Lapam Confartigianato Carlo Alberto Rossi e il vicedirettore di Coldiretti Modena Sabrina Mencarelli, hanno incontrato ... sassuolo2000.it
+++ SANTO NATALE, LE CELEBRAZIONI NELLA CATTEDRALE DI CARPI +++ Ieri mattina, il vescovo Erio Castellucci ha celebrato la santa messa alla residenza per anziani “Il Quadrifoglio” di Carpi, alla presenza degli ospiti delle strutture residenziali “Il Qua - facebook.com facebook
#PMTerredargine #PLTerredargine #PLNatale questa mattina 23 Dicembre, il Vescovo di Carpi Monsignor Erio Castellucci, è giunto presso il Comando di Polizia Locale di Carpi per la tradizionale Benedizione di Natale x.com
