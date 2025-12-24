Il vero ostacolo climatico è lo sviluppo energetico dei paesi asiatici poveri
Il vero ostacolo al cambiamento climatico risiede nello sviluppo energetico dei paesi asiatici con risorse limitate. Mentre il mondo si confronta con sfide ambientali globali, la crescita economica di queste nazioni solleva questioni cruciali sulla sostenibilità e sulla riduzione delle emissioni. Comprendere questa dinamica è essenziale per affrontare efficacemente le problematiche climatiche e promuovere un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale.
Era l’11 dicembre 2001, tre mesi dopo l’attentato alle due Torri gemelle, tre giorni dopo il piu? grande fallimento della storia, quello della Enron: la notizia che la Cina entrava nel Wto, World Trade Organization, passo? un po’ inosservata. Da allora, tutto e? cambiato, con l’economia globale che si e? spostata verso l’Asia, con un’esplosione della domanda di energia che ha modificato profondamente sia i mercati che gli assetti geopolitici. Dal 2000 al 2024 l’economia della Cina e? cresciuta di quasi cinque volte, con il suo peso sul Pil mondiale quasi raddoppiato dal 10 al 20 percento nel 2024. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
