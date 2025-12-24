Il trucco per le feste secondo le star

Che sia un brindisi tra amici o una cena in famiglia puntare sul giusto trucco viso e occhi vi darà quella marcia in più per sembrare sveglie e pronte per fare festa. E le star anche questa volta vengono in aiuto con ispirazioni più o meno facili da replicare.

Basta stress sotto le feste: il trucco che le mamme (e le famiglie) stanno usando - Ecco come ridurre il carico mentale, semplificare regali e menù, condividere i compiti e riscoprire noia, movimento e gioco per più serenità in famiglia. nostrofiglio.it

Tutti su Instagram vogliono sapere come ricreare il trucco di Elodie per le feste di Natale - up realizzato da Mr Daniel per la tournée nei palazzetti della cantante è l'idea perfetta da ricreare agli appuntamenti celebrativi di dicembre ... cosmopolitan.com

STELLA DI NATALE ecco i trucchi per farla rifiorire ed ottenere FIORITURE STUPENDE #stelladinatale

Mister Ice gelateria. Global Genius · Christmas Joy Joy Joy. Il pandoro delle feste si trasforma. Strati di gelato alla crema, frutti di bosco e un semplice trucco per un risultato perfetto. Salva il Reel e provalo a casa. Castellamonte | Via Caneva, 14 pandoro farci - facebook.com facebook

