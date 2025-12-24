Il triste show di Marco Mengoni | Natale mi fa schifo E si traveste da Gesù in una pallina dell’albero

“Mi fa schifo il Natale, non saprei che altro dire”. Marco Mengoni lo confessa in un post su Instagram, alquanto triste per il messaggio veicolato nel giorno più amato dai cattolici, che peraltro coincide con il suo compleanno, intitolato ironicamente ‘Ghosting Santa’. Il cantante – che ha concluso nei giorni scorsi un tour trionfale con sei mesi di concerti in Italia e in Europa, oltre 45 date e più di 750.000 biglietti venduti – p ubblica una serie di immagini, dove tra un risveglio in hotel e un allenamento, un impacco di ghiaccio sul ginocchio e un taglio di capelli, una citazione della scrittrice ceca Markéta Pilátová e una decorazione natalizia, una enorme tavolata e un pranzo fuori frugale, spunta un video dove appunto ammette: “Mi fa schifo il Natale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

