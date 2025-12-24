Il triste Natale della famiglia del bosco | separati ancora per molti mesi
Un triste Natale quello della famiglia di Palmoli. Nathan Trevallion potrà incontrare domani i bambini e la moglie due ore e mezza nella struttura che li ospita dopo l'allontanamento della casa nel bosco dove vivevano in provincia di Chieti. "Ci ho parlato ieri sera e l'ho trovato debilitato, stanco, deluso come è normale che sia", racconta il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli ricordando che attualmente il papà "ha accesso alla struttura due volte a settimana per un'ora, ma il giorno di Natale il tempo è stato prolungato fino a due ore e mezzo" con l'autorizzazione a restare "dalle 10 alle 12. 🔗 Leggi su Iltempo.it
