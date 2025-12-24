Il trasloco del Floriani ad Agrate Fase 2 nel vivo tra viabilità e posteggi

A settembre, il Floriani trasferirà le sue attività ad Agrate. Sono in fase di avvio i lavori per garantire la viabilità, i parcheggi e la sicurezza durante il trasloco. La seconda fase del progetto coinvolge interventi mirati per assicurare una transizione ordinata e senza disagi per la comunità locale. Il processo si sta configurando come un passo importante nell’adeguamento delle infrastrutture e dei servizi cittadini.

Viabilità, parcheggi, sicurezza. Cantieri in arrivo ad Agrate, il Floriani traslocherà in città a settembre e la macchina per accoglierlo si mette in moto. È la prima volta di una scuola superiore, qui e l'amministrazione mette in agenda i lavori necessari ad adeguare i servizi per fare fronte all'arrivo giornaliero di più di mille persone, oltre 900 studenti e il resto docenti. Fase due del progetto che ha segnato una svolta nella storia della città. Per la scuola professionale con sezione serale e liceo delle Scienze umane un cambio di sede dopo più di 40 anni, a Vimercate. Il nuovo indirizzo sarà in via Ferrario nella vecchia elementare anni Trenta, troppo costosa da ristrutturare a suo tempo, e ora sottoposta a restyling dalla Provincia, dopo un accordo con il Comune.

