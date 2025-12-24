La scoperta choc: non solo un corpo, ma anche un tesoro nascosto. Non solo un cadavere nascosto in una cassapanca. Nell’abitazione di Lorenzo Paolieri, 32 anni, trovato morto a Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, gli inquirenti hanno rinvenuto anche decine di migliaia di euro in contanti, custoditi in vari punti della casa. Un dettaglio che aggiunge un nuovo e inquietante tassello a una vicenda già carica di ombre. Il denaro, secondo quanto emerso, sarebbe frutto di pensioni mai riscosse e accumulate nel tempo, conseguenza di una profonda sfiducia della famiglia nei confronti di banche e uffici postali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Il tesoro nascosto nella casa degli orrori: soldi, silenzi e il mistero del cadavere di Lorenzo Paolieri

Leggi anche: Campi Bisenzio, cadavere in un baule: nessun segno di violenza sul corpo di Lorenzo Paolieri

Leggi anche: Cadavere del fratello nel baule. Trentenne trovato morto in casa. Il corpo nascosto per due anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ma davvero nel cuore della Puglia è nascosto il tesoro, dal valore inestimabile, dei Borboni È quello che narra una storia, un misto tra realtà e leggenda, che coinvolge Cerignola. Tre sono le ipotesi sul tesoro, una è alquanto - facebook.com facebook