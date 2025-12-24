Il terrorista di Bondi Beach parla come i manifestanti occidentali Ma c’è odio e odio

Gli atti di violenza di Anders Breivik e del suprematista in Nuova Zelanda hanno suscitato reazioni e riflessioni sui motivi e le radici dell’odio. Tuttavia, anche in contesti meno eclatanti, si osservano comportamenti e discorsi che riflettono tensioni e radicalizzazioni. Questa analisi invita a riflettere sul linguaggio e sulle dinamiche che alimentano l’odio, spesso più vicine di quanto si possa pensare.

Roma. Quando Anders Breivik falciò la gioventù socialista norvegese sull’isola di Utoya e in Nuova Zelanda un suprematista bianco fece strage in una moschea, i media andarono a spulciare i loro abietti “manifesti” di rivendicazione. Ma sembra che ci sia un discorso dell’odio accettabile. La polizia australiana ha pubblicato un rapporto sul massacro antisemita perpetrato da Naveed e Sajid Akram a Bondi Beach la prima notte di Hanukkah. Il rapporto illustra la pianificazione, l’addestramento e la costruzione di ordigni esplosivi. Prima dell’attacco, i due terroristi avevano girato un video in cui giustificano il massacro di ebrei a Sydney condannando “gli atti dei sionisti”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

