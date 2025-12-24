Su indicazione del nuovo sovrintendente Fulvio Macciardi, il giornalista Andrea Petrella è stato nominato capo ufficio stampa del Teatro San Carlo di Napoli. La nomina è avvenuta senza una preventiva comunicazione al sindaco Gaetano Manfredi, circostanza che ha provocato tensioni all’interno della Fondazione Teatro di San Carlo, di cui il primo cittadino è presidente. Chi è Andrea Petrella. Giornalista professionista dal 2009, Petrella vanta diverse esperienze nel mondo della comunicazione pubblica. Dal 2018 al 2022 è stato responsabile ufficio stampa del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e nello stesso periodo ha lavorato anche nella comunicazione della Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il Teatro San Carlo di Napoli affida la comunicazione ad Andrea Petrella

Leggi anche: Teatro San Carlo di Napoli, oggi la prima: in scena ?Medea?

Leggi anche: Un teatro che non sperimenta si inaridisce: il San Carlo di Napoli non deve rischiare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Napoli, Teatro San Carlo – Medea; Concerto di Natale del Coro del Teatro di San Carlo a Napoli: data, programma e biglietti; Napoli, al teatro San Carlo i farmacisti che hanno attraversato 60 anni di sanità italiana; Concerto di Natale al Senato con Baglioni e l'orchestra del San Carlo, La Russa: «Una dedica a Napoli che celebra 2.500 anni».

Il Perosi di Campobasso sul palco del Teatro San Carlo di Napoli - I giovani talenti del Conservatorio hanno unito le sonorità dei musical più famosi di Broadway alla ricchezza della tradizione partenopea. rainews.it