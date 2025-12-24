Il Teatro San Carlo di Napoli affida la comunicazione ad Andrea Petrella

Su indicazione del nuovo sovrintendente Fulvio Macciardi, il giornalista Andrea Petrella è stato nominato capo ufficio stampa del Teatro San Carlo di Napoli. La nomina è avvenuta senza una preventiva comunicazione al sindaco Gaetano Manfredi, circostanza che ha provocato tensioni all’interno della Fondazione Teatro di San Carlo, di cui il primo cittadino è presidente. Chi è Andrea Petrella. Giornalista professionista dal 2009, Petrella vanta diverse esperienze nel mondo della comunicazione pubblica. Dal 2018 al 2022 è stato responsabile ufficio stampa del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e nello stesso periodo ha lavorato anche nella comunicazione della Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

