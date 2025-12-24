Il Teatro della Rosa torna in scena con una serata di musica e raccoglimento in Il canto dell' angelo
Martedì 30 dicembre, alle ore 20.30 alla Chiesa parrocchiale di Budrio di Longiano, arriva in anteprima nazionale il nuovo spettacolo del Teatro della Rosa che mette in scena “Il Canto dell’Angelo”, spettacolo scritto e diretto da Gianfranco Gori, allievo del maestro Giorgio Albertazzi. Al cuore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Serata di raccoglimento e musica con il concerto dell'Intercity Gospel Train Orchestra
Leggi anche: Al Teatro Il Pozzo e il Pendolo, torna in scena "Canto di Natale"
Natale al Teatro Puccini di Firenze con Il piccolo principe; Le vie en rose...Bolero; “Sabato, domenica e lunedì” torna in scena al Teatro Argentina di Roma; CS | A Palazzo Marone a Monte San Giacomo lo spettacolo di “Traccia di mamma” con Antonello De Rosa. Sabato 20 dicembre 2025, Vallo di Diano (Salerno), ingresso gratuito.
Santo Stefano a teatro, al C'Art andrà in scena 'Rosa' - Venerdì 26 dicembre alle ore 17:30, al Teatro C’art di Castelfiorentino, andrà in scena ROSA, lo spettacolo storico della Compagnia Teatro C’art, uno ... gonews.it
Natale al Teatro Puccini di Firenze con “Il piccolo principe” - Lo spettacolo dedicato ai più piccoli "Il piccolo principe" andrà in scena nel teatro fiorentino il 26, 27 e 28 dicembre ... intoscana.it
Cineteatro della Rosa, in scena la commedia di Eduardo De Filippo - Gruppo Alzatese Teatrale porta in scena il capolavoro di De Filippo "Ditegli sempre di sì" ... ciaocomo.it
La settimana al Cine-teatro della Rosa! • AVATAR - Fuoco e Cenere in prima visione Fantasy, Avventura, Fantascienza gio 25/12 ore 21:00 ven 26/12 ore 17:00 e 21:00 sab 27/12 ore 21:00 dom 28/12 ore 16:30 e 20:30 lun 29/12 ore - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.