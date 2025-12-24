Il team Vannacci “Boncambi” di Perugia ha espresso piena solidarietà al sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, a seguito dei gravi attacchi provenienti da esponenti della sinistra locale e regionale. Le critiche sono nate in seguito al ricordo che il sindaco ha voluto rendere in occasione dell’anniversario dell’impresa di Alessandria, partecipando alla conferenza organizzata dalla sezione di Foligno dell’UNICI e dall’ANAIM, l’Associazione Nazionale Arditi Incursori della Marina. Durante l’incontro è stata commemorata la missione della X Flottiglia MAS nel porto di Alessandria d’Egitto nel 1941, un’azione coraggiosa in cui sei incursori italiani, al comando di Valerio Borghese, medaglia d’oro al valor militare, a bordo dei siluri a lenta corsa detti “maiali”, affondarono corazzate della flotta britannica, tra cui il Queen Elizabeth. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il team Vannacci “Boncambi” Perugia solidarizza con il sindaco di Foligno Zuccarini per le polemiche sull’anniversario di Alessandria

