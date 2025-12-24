Il team Vannacci Boncambi Perugia solidarizza con il sindaco di Foligno Zuccarini per le polemiche sull’anniversario di Alessandria

Il team Vannacci “Boncambi” di Perugia ha espresso piena solidarietà al sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, a seguito dei gravi attacchi provenienti da esponenti della sinistra locale e regionale. Le critiche sono nate in seguito al ricordo che il sindaco ha voluto rendere in occasione dell’anniversario dell’impresa di Alessandria, partecipando alla conferenza organizzata dalla sezione di Foligno dell’UNICI e dall’ANAIM, l’Associazione Nazionale Arditi Incursori della Marina. Durante l’incontro è stata commemorata la missione della X Flottiglia MAS nel porto di Alessandria d’Egitto nel 1941, un’azione coraggiosa in cui sei incursori italiani, al comando di Valerio Borghese, medaglia d’oro al valor militare, a bordo dei siluri a lenta corsa detti “maiali”, affondarono corazzate della flotta britannica, tra cui il Queen Elizabeth. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

