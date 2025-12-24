Il Team Scaletta batte la Gallinese e cala il poker di vittorie
Il Team Scaletta ha chiuso il girone di andata del campionato di Serie B Femminile di futsal con una vittoria di enorme peso specifico, superando in casa per 1-0 la Gallinese Woman, al termine di una sfida intensa, combattuta e giocata su ritmi elevatissimi. Un successo che vale doppio per la. 🔗 Leggi su Today.it
