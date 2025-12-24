Il Team Scaletta batte la Gallinese e cala il poker di vittorie

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Team Scaletta ha chiuso il girone di andata del campionato di Serie B Femminile di futsal con una vittoria di enorme peso specifico, superando in casa per 1-0 la Gallinese Woman, al termine di una sfida intensa, combattuta e giocata su ritmi elevatissimi. Un successo che vale doppio per la. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: L'Akragas cala il poker: Llama stende la Sommatinese

Leggi anche: Tennistavolo A1, la Top Spin Messina cala il tris di vittorie

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Team Scaletta-Gallinese 1-0, quarta vittoria e zona Playoff Serie A.

team scaletta batte gallineseCalcio a 5 Femminile: il Team Scaletta continua la corsa verso il sogno Serie A - Il Team Scaletta chiude il girone di andata del Campionato di Serie B Femminile di Futsal con una vittoria di enorme peso specifico, superando in casa per 1- 98zero.com

team scaletta batte gallineseTeam Scaletta, vittoria e qualificazione in Coppa contro un coriaceo Palermo - Il Team Scaletta chiude nel migliore dei modi l’ultima giornata del girone di Coppa Italia, conquistando una vittoria fondamentale che vale l’accesso agli ottavi di finale. messinasportiva.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.