Il suo coleottero e altri animali | una nuova specie di insetto dedicata a Gerald Durrell

Un nuovo coleottero scoperto in Madagascar è stato dedicato a Gerald Durrell, naturalista e scrittore che con i suoi libri, come "La mia famiglia e altri animali", ha ispirato generazioni di scienziati e conservazionisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

