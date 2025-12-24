Il suo coleottero e altri animali | una nuova specie di insetto dedicata a Gerald Durrell
Un nuovo coleottero scoperto in Madagascar è stato dedicato a Gerald Durrell, naturalista e scrittore che con i suoi libri, come "La mia famiglia e altri animali", ha ispirato generazioni di scienziati e conservazionisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nella foresta del Borneo, un gruppo di scienziati e appassionati ha scoperto una nuova specie di coleottero. Questo insetto era sconosciuto fino alla recente spedizione nel parco nazionale Ulu Temburong. Il Borneo è una zona ricca di piante e animali unici. - facebook.com facebook
