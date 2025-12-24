Il Sunderland prende di mira la stella brasiliana Andre Luiz nell’ambizioso raid di trasferimento di gennaio

24 dic 2025

Sito inglese: Secondo quanto riferito, il Sunderland sta cercando di consolidare il suo sensazionale ritorno in Premier League assicurandosi uno degli attaccanti più produttivi del Portogallo. Con i Black Cats attualmente tra i primi sei, l’allenatore Regis Le Bris è ansioso di aggiungere più potenza di fuoco alla sua squadra durante la finestra di gennaio, con la stella brasiliana Andre Luiz che emerge come obiettivo principale. Il Sunderland guarda alla mossa di Andre Luiz. Secondo un rapporto di GOAL Brasile, il Sunderland ha registrato un serio interesse per l’attaccante 23enne del Rio Ave, Andre Luiz. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

