Il sostituto di Dumfries potrebbe essere già in casa è questo gioiellino Under 23

L'infortunio di Denzel Dumfries, fuori almeno fino a marzo, costringe l'Inter a una riflessione profonda: tornare sul mercato per tamponare l'emergenza oppure scommettere su una soluzione interna, valorizzando il vivaio. Una scelta tutt'altro che banale, che divide anche all'interno della dirigenza. Da quando si è capito che lo stop dell'olandese sarebbe stato lungo, la lista dei nomi accostati ai nerazzurri si è rapidamente allungata. Il preferito resta Marco Palestra, ma la valutazione fatta dall'Atalanta, tra i 35 e i 40 milioni, viene considerata fuori portata per un'operazione di gennaio. Sempre in casa bergamasca c'è anche Raoul Bellanova, già passato da Appiano nella stagione 202223.

