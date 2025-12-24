Il sindaco Pd di Cervia costretto alle dimissioni | le prime denunce della moglie erano state archiviate Elly e la sinistra muti
Alla fine Mattia Missiroli, si è dimesso. Il sindaco Pd di Cervia ha annunciato le dimissioni dalla carica dopo le accuse di maltrattamenti nei confronti della moglie. La decisione è stata comunicata con una lunga lettera che ha anticipato la seduta del Consiglio comunale. Alla base della scelta, spiega Missiroli, l’impossibilità di affrontare “una situazione cosi’ complessa con la necessaria lucidità” e di garantire “la serenità che l’istituzione comunale merita”, a fronte di una forte esposizione mediatica che negli ultimi giorni ha coinvolto anche la sua famiglia e, in particolare, i figli. FdI aveva chiesto le dimissioni sin dalla prima ora, alla luce delle pesanti accuse nei confronti di Missiroli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Dimissioni del sindaco di Cervia Mattia Missiroli dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie
Leggi anche: Cervia, il sindaco Pd Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie
La finestra sul cortile, Hitchcock nel suo periodo d'oro | .it.
Cervia, sindaco dimesso: quando si vota. Le reazioni dei partiti - Le dimissioni del sindaco di Cervia Mattia Missiroli, comunicate ieri sera in seguito alle indagini per presunti maltrattamenti nei confronti della ... ravennaedintorni.it
PD Cervia: Dimissioni Missiroli - “Prendiamo atto delle dimissioni di Mattia Missiroli da Sindaco di Cervia, un atto di profondo rispetto verso le istituzioni e la nostra comunità, nell’ambito della complessa vicenda che lo ha coinvol ... ravennawebtv.it
Accusato di maltrattamenti, il sindaco di Cervia Mattia Missiroli si dimette. Il Pd prende le distanze - "Con profondo dolore e ribadendo ancora una volta la mia totale estraneità a qualsiasi episodio di maltrattamenti o violenza, rassegnerò le mie dimissioni" ... affaritaliani.it
Il sindaco (Pd e centrosinistra) di Cervia, Mattia Missiroli, si dimette dopo le accuse e le indagini sui maltrattamenti alla moglie: «In questo momento non sarebbe possibile affrontare una situazione così complessa con la necessaria lucidità, né garantire la sere - facebook.com facebook
Indagato per maltrattamenti alla moglie, il sindaco di Cervia: “Mi dimetto ma ribadisco la mia estraneità" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.