Alla fine Mattia Missiroli, si è dimesso. Il sindaco Pd di Cervia ha annunciato le dimissioni dalla carica dopo le accuse di maltrattamenti nei confronti della moglie. La decisione è stata comunicata con una lunga lettera che ha anticipato la seduta del Consiglio comunale. Alla base della scelta, spiega Missiroli, l’impossibilità di affrontare “una situazione cosi’ complessa con la necessaria lucidità” e di garantire “la serenità che l’istituzione comunale merita”, a fronte di una forte esposizione mediatica che negli ultimi giorni ha coinvolto anche la sua famiglia e, in particolare, i figli. FdI aveva chiesto le dimissioni sin dalla prima ora, alla luce delle pesanti accuse nei confronti di Missiroli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il sindaco Pd di Cervia costretto alle dimissioni: le prime denunce della moglie erano state archiviate. Elly e la sinistra muti

Leggi anche: Dimissioni del sindaco di Cervia Mattia Missiroli dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie

Leggi anche: Cervia, il sindaco Pd Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La finestra sul cortile, Hitchcock nel suo periodo d'oro | .it.

Cervia, sindaco dimesso: quando si vota. Le reazioni dei partiti - Le dimissioni del sindaco di Cervia Mattia Missiroli, comunicate ieri sera in seguito alle indagini per presunti maltrattamenti nei confronti della ... ravennaedintorni.it